Polacy niemal jednomyślni w sondażu. Tego oczekują od rządu i prezydenta

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ankietowani odnosili się do stwierdzenia: "Rząd i prezydent powinni zawiesić spory i w sprawach najważniejszych, jak np. bezpieczeństwo, obronność, współpracować i dogadywać się".

Sondaż: 92 proc. Polaków oczekuje od prezydenta i rządu porozumienia ws. bezpieczeństwa i obronności

67 proc. badanych zdecydowanie zgadza się z tym, że w najważniejszych dla kraju sprawach rząd i prezydent powinni współpracować w tych kwestiach. 25 proc. raczej zgadza się z takim stwierdzeniem. Oznacza to, że łącznie 92 proc. respondentów oczekuje współpracy między dwoma rządem a prezydentem.

2 proc. badanych raczej się nie zgadza, że rząd i prezydent powinni współpracować w sprawach najważniejszych. 1 proc. zdecydowanie nie zgadza się z postulatem zawieszenia sporów w najważniejszych sprawach.

5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

"Wyniku sondażu nie należy jednak odczytywać jako oczekiwania, że rząd i prezydent mają przestać się ze sobą spierać w ogóle. Polityczny konflikt jest naturalną częścią demokracji, szczególnie gdy dwa ośrodki władzy różnią się oceną konkretnych ustaw czy kierunku prowadzonej polityki" – komentuje "Super Express".

Zdaniem gazety, odpowiedzi w sondażu pokazują, że istnieje granica, za którą zdaniem zdecydowanej większości Polaków partyjne i polityczne różnice powinny zejść na drugi plan, a są nią najważniejsze sprawy państwowe.

Dziennik dodał, że "bezpieczeństwo, obronność czy inne strategiczne interesy Polski to obszary, w których wyborcy wyraźnie oczekują nie kolejnych politycznych starć, ale zdolności do rozmowy, kompromisu i wspólnego działania".

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" został przeprowadzony w dniach 7–8 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych Polaków, o strukturze zgodnej z polskimi wyborcami.

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