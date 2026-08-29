"Do czego to, do cholery, doprowadzi?". Emocjonalne wystąpienie Czarzastego

Marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty wystąpił w sobotę podczas "Campusu Polska Przyszłości", który odbywa się w Olsztynie.

Czarzasty wystąpił na "Campusie Polska Przyszłości". Znów mówił o Ukrainie

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że zacznie od Ukrainy, która – jego zdaniem – "będzie prawdopodobnie jednym z najważniejszych tematów w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku".

– Prezydent Zełenski zrobił wielki błąd, mówiąc to na temat historii, co powiedział. Wielki błąd. Trzeba to nazwać i potępić, trzeba mieć wrażliwość polską w tej sprawie. Trzeba jasne w tej sprawie zająć stanowisko – powiedział, zwracając uwagę, że "zrobiła się wielka awantura".

Ocenił, że "nikt tak naprawdę nie mówi o tym, co Ukraińcy znaczą dla Polski" i "co tak naprawdę znaczy ich wojna".

– A ja bym chciał o tym powiedzieć na spokojnie. Nie spodoba się to Braunowi, Mentzenowi. Wszystkim tym, którzy nienawidzą Ukraińców, mówię: Ukraina to jest 5 proc. polskich pracowników, Ukraińcy w Polsce to 3 proc. PKB – powiedział.

Wymienił przy tym, jaki wkład Ukraińcy mają w podatki w Polsce i ile wnoszą do polskiej gospodarki.

Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do Polaków, którzy są przeciwni obecności Ukraińców w Polsce. Zapytał, co by zrobili, gdyby w naszym kraju zabrakło obywateli Ukrainy, kogo by zatrudniali np. jako pracowników do pracy budowlanej.

– Stawiam taką tezę: nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy – dodał.

Marszałek Sejmu ponownie o atakach na Ukraińców

Marszałek Sejmu znów mówił o atakach na Ukraińców.

– Obudźcie się! Wszyscy się obudźmy. Dzisiaj wrogiem jest Ukrainiec, Niemiec, Żyd, gej. Do czego to, do cholery, doprowadzi? Do czego? – zapytał lider Nowej Lewicy.

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