Ważne zmiany w PKOl? Najnowsze ustalenia w sprawie Piesiewicza

Po tymczasowym aresztowaniu Piesiewicza na trzy miesiące w PKOl ruszyły działania zmierzające do zwołania prezydium zarządu. W piątek wiceprezes PKOl Tomasz Chamera wystąpił z wnioskiem o jak najszybsze zwołanie prezydium zarządu.

Ujawnili korespondencję z PKOl

Wirtualna Polka dotarła do wiadomości, którą sekretarz generalny PKOl Marek Pałus wysłał do Chamery. "Szanowny Panie Prezesie, w związku z Pana wystąpieniem dot. zwołania Prezydium Zarządu PKOl informuję, że oczywiście podejmę niezbędne czynności techniczne dla ustalenia dogodnego dla członków Prezydium i możliwie nieodległego terminu spotkania" – napisał Pałus.

Dodał, że konkretne działania rozpoczną się już w poniedziałek. "Ponieważ dziś jestem poza biurem PKOl-u, a Dyrektor Biura p. Marta Bielawska przebywa jeszcze na urlopie, stosowne działania rozpocznę w najbliższy poniedziałek" – przekazał. Posiedzenie prezydium może odbyć się jeszcze w najbliższym tygodniu. Jego tematem ma być przedyskutowanie obecnej sytuacji w PKOl-u.

Co mogą zrobić władze PKOl?

Kolejnym krokiem może być zwołanie zarządu. Ten mógłby zdecydować o dalszej procedurze, w tym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jak podaje WP, znaczenie w całej sprawie ma art. 21 statutu PKOl. Zgodnie z nim, jeśli prezes ustąpi albo nie może pełnić swojej funkcji, zarząd w drodze uchwały powierza jej wykonywanie jednemu z wiceprezesów do końca kadencji władz PKOl.

Według WP wśród wiceprezesów największe szanse na przejęcie obowiązków Piesiewicza mają Adam Korol i Marian Kmita.

Piesiewicz trafił do aresztu

Piesiewicz został zatrzymany w czwartek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Następnie został doprowadzony do śląskiego pionu Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Sprawa dotyczy m.in. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec prezesa PKOl trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania.

Jednym z wątków śledztwa jest zegarek o wartości około 40 tys. euro, czyli około 170 tys. zł. Piesiewicz miał otrzymać go od szefa Zondacrypto Przemysława Krala w zamian za rzekome wstawiennictwo dotyczące problemów firmy z UOKiK. Piesiewicz zaprzecza. Utrzymuje, że sam zapłacił za zegarek, a Kral jedynie pomógł mu przy zakupie.

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