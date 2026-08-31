Pierwsza dama zaapelowała do młodych Polek. Burza w komentarzach

Ostatni weekend w prezydenckiej rezydencji w Juracie wywołał wyjątkowo dużo emocji. Wszystko za sprawą wydarzenia "Przyszłość.pl", zorganizowanego przez Pałac Prezydencki z myślą o młodym pokoleniu. Najwięcej komentarzy wzbudził koncert, podczas którego wystąpił m.in. Skolim. Jego pojawienie się w oficjalnej prezydenckiej rezydencji stało się powodem gorącej dyskusji w internecie. Krytycy wydarzenia zarzucali organizatorom, że Jurata nie jest odpowiednim miejscem na tego typu rozrywkę. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się zarówno głosy oburzenia, jak i komentarze dotyczące samej idei spotkania.

Marta Nawrocka spotkała się z młodymi Polkami

Podczas pobytu nad Bałtykiem swoje obowiązki miała również Marta Nawrocka. Pierwsza dama zorganizowała w Juracie spotkanie skierowane do młodych Polek. W kameralnej rozmowie poruszono m.in. temat zakładania rodziny i wyzwań związanych z macierzyństwem.

Jak wynika z nagrania opublikowanego przez portal Fakt, żona Karola Nawrockiego postanowiła odwołać się do własnych doświadczeń. W pewnym momencie skierowała do uczestniczek bezpośredni apel dotyczący decyzji o posiadaniu dzieci.

– Myślę, że to jest taka siła. Nie bójmy się po prostu zostać matkami. O tak mogę powiedzieć. Nie bać się, nie bać się! – zaapelowała z uśmiechem do uczestniczek wydarzenia.

Słowa pierwszej damy podzieliły internautów

Wypowiedź Marty Nawrockiej szybko wywołała reakcje w sieci. Nie wszyscy komentujący uznali jej apel za przekonujący. Część internautów zwróciła uwagę przede wszystkim na kwestie finansowe i warunki życia, które ich zdaniem mają wpływ na decyzję o założeniu rodziny.

"Nie będę się bać założyć rodzinę, gdy będzie mnie na nią stać"; "No to poradziła"; "Na pewno kogokolwiek tym zachęciła. Może najpierw poprawmy warunki bytowania w tym kraju, by ludzie chcieli mieć dzieci"; "Milczenie jest złotem" – pisali internauci.

Marta Nawrocka sama jest mamą trojga dzieci. Jej najstarszy syn Daniel, dziś już dorosły, pochodzi z poprzedniego związku. Pierwsza dama urodziła go, mając 17 lat. Z Karolem Nawrockim ma natomiast syna Antoniego oraz córkę Katarzynę.

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