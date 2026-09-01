Zmiana na szczycie znanego tytułu. Odchodzi naczelny

Paweł Kapusta został nowym redaktorem naczelnym "Rzeczpospolitej". Będzie odpowiadał za całość linii redakcyjnej dziennika oraz jego dalszy rozwój. Dotychczasowy naczelny Michał Szułdrzyński pozostanie w redakcji, obejmując stanowisko zastępcy redaktora naczelnego ds. treści premium.

Zmiana na czele "Rzeczpospolitej". Paweł Kapusta nowym redaktorem naczelnym

Jak czytamy w serwisie Wirtualnemedia.pl, nowy redaktor naczelny zapowiada, że chce postawić przede wszystkim na własne informacje, wysoką jakość dziennikarstwa oraz materiały, które pozwolą czytelnikom lepiej zrozumieć najważniejsze wydarzenia.

– Do "Rzeczpospolitej" przychodzę z dużym szacunkiem dla marki i osób, które ją tworzą, ale też z przekonaniem, że najlepsze jest jeszcze przed nami. Gdy wydarzy się coś, o czym czytelnik powinien wiedzieć i czego znaczenie powinien rozumieć, zawsze będzie mógł to odnaleźć w "Rzeczpospolitej" – podkreślił Kapusta. Jak dodał, jednym z jego najważniejszych celów będzie oddzielanie istotnych informacji od natłoku bieżących wydarzeń. Chce również wzmacniać autorskie dziennikarstwo i rozwijać ofertę redakcji.

– Wszystko to chcemy budować na największym kapitale "Rzeczpospolitej", wypracowanym przez lata: wiarygodności, jakości i niezależności – dodaje dziennikarz.

Michał Szułdrzyński z nową funkcją

Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego nie oznacza odejścia Michała Szułdrzyńskiego. Dotychczasowy naczelny obejmie funkcję zastępcy redaktora naczelnego ds. treści premium.

Szułdrzyński będzie odpowiadał za rozwój oraz jakość produktów redakcyjnych "Rzeczpospolitej", w tym wydania papierowego. Do jego zadań będzie należało również dalsze wdrażanie modelu subskrypcyjnego.

Zmiany w kierownictwie redakcji wpisują się w szerszą transformację "Rzeczpospolitej". Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Gremi Media i Grupy PTWP, podkreśla, że w ostatnich miesiącach firma koncentrowała się na przebudowie struktur i procesów. Jak wyjaśnia, połączenie funkcji redaktora naczelnego i dyrektora wydawniczego ma zapewnić większą spójność między kierunkiem redakcyjnym a rozwojem wydawniczym "Rzeczpospolitej".

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