Policjanci pobili się na stacji paliw. Komendant stracił stanowisko

Decyzja ma związek z bójką na stacji paliw w Wałbrzychu. Policja potwierdziła, że w zdarzeniu uczestniczyło trzech funkcjonariuszy.

Komendant odwołany i zawieszony

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu poinformowała w środę o pierwszych konsekwencjach służbowych po bójce, do której doszło na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu. Ustalenia policji potwierdziły, że w zdarzeniu uczestniczyło trzech funkcjonariuszy. Jednym z nich był policjant pełniący obowiązki komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze.

Na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu sprawą zajęły się policyjne komórki kontrolne. Pierwsze ustalenia Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu dały podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pełniącego obowiązki komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze. "Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji KWP we Wrocławiu, a także zawieszony w czynnościach służbowych" – przekazał asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu.

Na tym postępowanie się nie kończy. Wydział Kontroli KWP nadal prowadzi czynności w sprawie. Obejmują one również udział w zdarzeniu policjanta z powiatu wałbrzyskiego. "Realizowane czynności miały na celu m.in. szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawno-karnym" – poinformowała dolnośląska policja.

Trzech policjantów uczestniczyło w zdarzeniu

Do awantury doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, na stacji paliw w Wałbrzychu. Był to ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, w ramach którego obowiązywała obniżona stawka VAT oraz maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Kierowcy masowo ruszyli na stacje przed spodziewanymi podwyżkami, a przed dystrybutorami tworzyły się długie kolejki.

Nagranie z Wałbrzycha szybko trafiło do internetu. Widać na nim dwóch szarpiących się i uderzających mężczyzn. Próbuje ich rozdzielić kobieta. Po chwili pojawia się kolejny mężczyzna, który używa pałki teleskopowej i uderza jednego z uczestników w nogi. Z wypowiedzi zarejestrowanych na filmie wynika, że konflikt dotyczył miejsca w kolejce do tankowania.

Policja zaznacza, że opublikowane nagranie pokazuje tylko fragment całego zajścia. Oficjalnie potwierdzono natomiast, że brało w nim udział trzech funkcjonariuszy, w tym pełniący obowiązki komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze.

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