Ambasador Rosji wezwany do siedziby MSZ

Rosyjski ambasador Gieorgij Michno został wezwany na czwartek do siedziby MSZ.

Sikorski mówi o "terroryzmie państwowym" Rosji

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych powiedział na konferencji z okazji 35. rocznicy powołania Trójkąta Weimarskiego, że chce wyrazić nasze stanowcze potępienie dla "terroryzmu państwowego", którego dopuszcza się Federacja Rosyjska. Jak oznajmił, jest to kwestia całego sojuszu.

Wicepremier wyraził swoje poparcie dla decyzji szefa niemieckiej dyplomacji Johanna Wadephula, w związku z "agresywnymi działaniami Rosji na terytorium Niemiec", w tym decyzje o zamknięciu konsulatów.

Berlin oskarża Moskwę

W ostatnim czasie w Niemczech doszło do serii incydentów. Berlin twierdzi, że stoi za nimi Moskwa.

Niemieckie służby odnotowały między innymi próbę sabotażu sieci energetycznej w Bergheim na zachodzie kraju. Lokalna policja nie ujawniła, co dokładnie uległo uszkodzeniu. Dostawy energii w regionie nie zostały zakłócone.

5 sierpnia na lotnisku Lipsk/Halle znaleziono drona z materiałem wybuchowym. Bezzałogowiec znajdował się w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow An-124. Maszyny tego typu są wykorzystywane m.in. do transportu sprzętu wojskowego. Według relacji mediów, dron uderzył w skrzydło samolotu.

Głos w tej sprawie zabrali również liderzy innych państw europejskich, w tym premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Szwecji Ulf Kristersson czy premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Premier Donald Tusk napisał we wtorek, że Rosja eskaluje napięcie w całym regionie. "Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, a teraz także Niemcy. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz pełna koordynacja działań państw NATO wobec agresora. Rosja nie wygra tej wojny" – oznajmił szef rządu w Warszawie.

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