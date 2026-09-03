Wypadek w Gdańsku. Pociąg zderzył się z tirem

W wyniku zdarzenia są osoby poszkodowane. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, a ruch kolejowy na trasie między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem został wstrzymany. Wprowadzono również trasy zastępcze.

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 13.25. Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku skierowała na miejsce siedem zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego GDAŃSK oraz oficera operacyjnego.

Tragiczny wypadek

Zderzenie spowodowało znaczne uszkodzenia. Najbardziej ucierpiał kierowca ciężarówki. Mężczyzna sam wydostał się z kabiny, jednak po ocenie jego stanu strażacy zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala. Nie stwierdzono natomiast osób ciężko rannych. Pociągiem podróżowało około 250–300 osób.

Kilku pasażerów oraz maszynista zgłosiło lekkie obrażenia, jednak ich stan nie wymagał hospitalizacji. Wypadek poważnie zakłócił funkcjonowanie kolei w regionie. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o całkowitym wstrzymaniu ruchu na odcinku Pruszcz Gdański – Gdańsk Południowy. Niektóre pociągi skierowano objazdem przez Gdańsk Olszynkę.

Kolejarze ostrzegli jednak, że alternatywna trasa ma ograniczoną przepustowość i nie jest w stanie przejąć całego ruchu. W związku z tym pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i utrudnieniami w podróży.

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