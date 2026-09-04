"Radziłbym panu prezydentowi". Czarzasty: Powinien przemyśleć swoje działania

Rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała w czwartek, że prokurator zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie jego przesłuchania w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia wybranych przez Sejm sędziów TK do orzekania. Chodzi o czworo spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego.

Prezydent zostanie przesłuchany w sprawie nieodebrania ślubowania od osób wybranych na sędziów TK

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, napisał następnie na platformie X, że "w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty".

"Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu – bez uników i bez politycznych immunitetów od prawdy" – dodał Waldemar Żurek.

Nawrocki: Zaproszę prokuratora na przesłuchanie

Prezydent Karol Nawrocki, pytany o przesłuchanie przez dziennikarzy, powiedział w czwartek, iż myśli, że "z tym już obecna władza i obecni rządzący zostaną w polskiej historii, bo być może – jak wylicza mi się rekordy różne jako prezydentowi Polski – (…) chyba będę bił też rekordy w byciu przesłuchiwanym przez prokuraturę".

– Niedawno byłem przesłuchiwany przez prokuraturę w innej sprawie, która została umorzona. Spędziłem miłe dwie godziny albo ponad dwie godziny z panią komisarz i z panią prokurator. Odpowiedziałem na wszystkie pytania. To postępowanie zostało, jak państwo wiecie, umorzone. Jestem obywatelem, jak każdy inny obywatel RP – mówił.

Karol Nawrocki podkreślił, że prezydent ma "dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście".

– Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchanie i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście. Więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby czy próba przesłuchania mnie jako świadka, jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu – wyjaśnił.

Czarzasty: Prezydent powinien przemyśleć swoje działania

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, powiedział w piątek dziennikarzom, że "pan prezydent nie przyjął ślubowania od czterech z sześciu sędziów".

– Z tego, co wiem, zajęła się tą sprawą prokuratura. W związku z tym myślę, że pan prezydent powinien przemyśleć swoje działania, jeżeli prezydent naszego kraju, Polski, potencjalnie nie działa zgodnie z prawem, to wydaje mi się, że wymiar sprawiedliwości podejmie we właściwym czasie właściwe decyzje. Radziłbym panu prezydentowi więcej spokoju i więcej rozsądku w tych sprawach, chociaż wiem, że nerwy u pana prezydenta, co widać codziennie, działają coraz mocniej – dodał Włodzimierz Czarzasty.

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