"Nowoczesna” edukacja seksualna i wsparcie dla Parady Równości. Trzaskowski podpisał Kartę LGBT

„Poloneza równości” to był tylko początek zmian jakie czekają Warszawę pod rządami Rafał Trzaskowskiego. – Warszawę stać na to, żeby być miastem uśmiechniętym – przekonywał dzisiaj prezydent stolicy, podpisując Kartę LGBT. Co zawiera dokument? Jak czytamy na stronie Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza, miasto zamierza zdecydowanie zaangażować się w promowanie środowisk LGBT.

Podpisując dokument prezydent stolicy mówił o swoich przedwyborczych obietnicach i podkreślał, jak ważne jest dla niego otwarcie się Warszawy na mniejszości. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego, ważnym elementem tego otwarcia jest promowanie środowisk LGBT, między innymi poprzez patronat nad Paradą Równości. – Warszawa musi być miastem przyjaznym, tolerancyjnym, otwartym. Stąd też dzisiejsze podpisanie Karty LGBT (…) Wszyscy mamy prawo do równości. To jest prawo zagwarantowane w konstytucji. W ostatnich latach mamy w Polsce coraz więcej nietolerancji, coraz więcej incydentów, które budzą bardzo poważne zaniepokojenie – tłumaczył Trzaskowski. Karta LGBT, czyli co? Treść deklaracji podpisanej przez prezydenta Warszawy znajduje się m.in. na stronie Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza. "Deklaracja ma charakter uroczystego, politycznego zobowiązania prezydenta wobec warszawskiej społeczności LGBT+, jest rozpoznaniem obecności i najbardziej palących potrzeb społeczności" – czytamy na stronie Stowarzyszenia. W Karcie napisano między innymi, że w Warszawie, wśród dwóch milionów ludzi „którzy tworzą wspólnotę mieszkanek i mieszkańców Warszawy, nawet 200 tys. osób to członkowie społeczności LGBT+” (w deklaracji nie podano, skąd twórcy dokumentu wzięli te liczby). Dalej w dokumencie (pod którym podpisał się prezydent stolicy) mowa jest o „coraz większej akceptacji dla postaw skrajnych, otwartej mowy nienawiści stosowanej przez czołowych polityków rządu, radykalizacji postaw i coraz częściej pojawiających się incydentów przemocy i aktywności grup o jawnie faszystowskich poglądach”. W Karcie jest też mowa o „demontażu państwa prawa”, chociaż nie ma podanych żadnych konkretnych przejawów tego procesu. Wśród postulatów przedstawionych przez twórców Karty są m.in. reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+, wprowadzenie do szkół tzw. latarników (pedagogów, którzy mieliby monitorować sytuację uczniów LGBT+) oraz wprowadzenie „nowoczesnej” edukacji seksualnej do szkół. W dokumencie nie doprecyzowano jak miast zamierza ingerować w program szkół, dotyczący edukacji seksualnej. „Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)” – czytamy w deklaracji. „Młodzieży często przekazywany jest obraz seksualności człowieka sprzeczny z obecnym stanem wiedzy naukowej. Podobnie ignorowane są kwestie równościowe i antydyskryminacyjne. Warszawa, jeśli ma ambicje zapewniać swoim młodym mieszkankom i mieszkańcom edukację na miarę XXI wieku, musi to zmienić” – tłumaczą twórcy Karty.