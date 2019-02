Kłamliwe doniesienia izraelskich mediów. W tle pojawia się wątek rosyjskiej ambasady

W rozmowie z Antonim Trzmielem, szefem portalu DoRzeczy.pl oraz dziennikarzem Telewizji Polskiej, Makowski wskazał, że w sprawie przewija się rosyjski wątek.

– To jest element wojny informacyjnej. Jedna z osób dobrze poinformowanych i wysoko postawionych w kręgach dyplomatycznych powiedziała, że pogratulować tego możemy prawdopodobnie rosyjskiej ambasadzie w Tel-Awiwie – mówił Makowski na antenie Polskiego Radia 24.

Dziennikarz "Do Rzeczy" zaznaczył, że kłamstwo przekazywane przez izraelskie media było bardzo starannie przygotowane, gdyż taka dewastacja faktycznie miała miejsce, ale doszło do niej 4 lata temu i w zupełnie innym miejscu i okolicznościach niż to podano. Cała sytuacja ma służyć jedynie przedstawieniu tej historii w taki o to sposób, że polscy antysemici mszczą się za napięte relacje Polski z Izraelem – tłumaczył Makowski.

Informację o zdewastowaniu żydowskich nagrobków w Świdnicy podały dziś m.in. „Times of Israel” i „Jerusalem Post”. Z artykułu w tym ostatnim tytule można się dowiedzieć, że „co najmniej 15 nagrobków zostało zmiażdżonych w ubiegłym tygodniu na lokalnym żydowskim cmentarzu”. „Inne nagrobki zamalowano czarnym graffiti, z czego jedno z pentagramem – symbolem związanym z satanizmem” – dodano.

"Nie doszło do dewastacji cmentarza w Świdnicy, zdjęcia są z Olkusza sprzed 4 lat, nikt w Polsce nie mści się na Izraelu za kryzys dyplomatyczny. Tak wyglądają FAKTY, a nie FAKE NEWSY" – informował dzisiaj rano Marcin Makowski.