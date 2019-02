"Dlaczego Żydzi nas nienawidzą?". Ziemkiewicz mocno o relacjach polsko-izraelskich

Rafał Ziemkiewicz komentował na antenie TV Republika ostatnie tarcia na linii Polska - Izrael. Chodzi m.in. o słowa p.o. szefa MSZ Israela Katza o kolaboracji Polaków z Niemcami w czasie II Wojny Światowej oraz o tym, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Wobec braku odpowiedniej reakcji strony izraelskiej na to słowa Polska podjęła decyzję o wycofaniu swojej delegacji ze szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Ostatecznie cały szczyt V4 został odwołany.

– Dlaczego Żydzi nas nienawidzą? Bo bardziej im się opłaca nas nienawidzić, niż z nami handlować. Jeżeli staniemy się takim państwem, z którym zacznie im się bardziej opłacać z nami handlować niż nas nienawidzić, to będziemy w takiej sytuacji jak Węgry – stwierdził publicysta tygodnika "Do Rzeczy". Ziemkiewicz podkreślił, że politycy izraelscy są szowinistycznymi fanatykami, którzy pchają swój kraj w kierunku, który powinien przerażać międzynarodową społeczność żydowską.

Rafał Ziemkiewicz wskazywał jednak, że choć Żydzi są zapętleni w swoim szowinizmie i agresji, to muszą robić interesy. – Jak Netanjahu rozmawia z przywódcą Węgier, to nie rozmawia o historii, chociaż tam, gdyby chciał rozmawiać o kolaboracji z Hitlerem, to miałby o czym. (...) Tam premier Izraela ma interesy, więc o tym nie rozmawia – zauważył i zapytał retorycznie: "A z Polską jakie ma interesy?". Zdaniem publicysty, Polska okazała się dla Izraela idealnym wrogiem. – Ta paranoja szowinistyczna, w której żyje Izrael i w którą wciąga całą światową społeczność żydowską musi mieć wroga – przekonywał.

Jak Polska powinna reagować na ataki z jakimi ostatnio mieliśmy do czynienia? – Nie ma dialogu z chamem. Nie ma dialogu z Israelem Katzem. Jeśli głaszcze się chama, to on kopie. (...) Musimy być państwem, z którym bardziej będzie się opłacać prowadzić przyjaźnić, niż z nim zadzierać – przekonywał Ziemkiewicz.

