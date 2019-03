Opowieść Kopacz o dinozaurach w wersji reggae. To nagranie podbija sieć

Przypomnijmy, że Ewa Kopacz w jednym z programów mówiąc o efektach tzw. taśm Kaczyńskiego powiedziała: "Przypomnę strasznie dawne czasy. To wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić". – Wie Pani co robili? – zwróciła się do dziennikarki. - Rzucali kamieniami w tego dinozaura – dodała Kopacz. – I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące, rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens – kontynuowała swój wywód Kopacz.

Może teoria wiceszefowej PO' nie okazała się przełomowa dla świata nauki, ale na pewno na długo zapewniła rozrywkę internautom. Powstała na ten temat cała masa memów. Teraz hitem internetu stała się przeróbka wypowiedzi byłej premier w wersji reggae. Poleca ją nawet wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.