Zablokowali się w mieszkaniu, więc wezwali policję. Okazało się, że poszukuje ich wymiar sprawiedliwości

Potężny spadek luki VAT w Polsce. Te liczby mówią wszystko

Według szacunków Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, luka w VAT w Polsce spadła z 14,7 proc. w 2017 r. do 7,2 proc. w 2018 r. To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 miliardów złotych w 2016 r. do 13,8...