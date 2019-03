Żona narobiła Kaliszowi problemów? Ponosi polityczne konsekwencje jej zachowania

Adwokat Dominika K. została zatrzymana przez warszawską drogówkę. Miała 2,5 promila alkoholu, a w samochodzie, za którego kierownicą siedziała, znajdował się jej 3,5-letni syn. Żonie Ryszarda Kalisza postawiono zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Grozi jej grzywna albo kara więzienia do dwóch lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie od co najmniej 5 tys. zł, a maksymalnie do 60 tys. zł. Jej sprawie przygląda się też rada adwokacka, która grozi konsekwencjami zawodowymi, jeśli zarzuty się potwierdzą.

Dla Ryszarda Kalisza to trudny czas, ponieważ właśnie trwają negocjacje dotyczące miejsca na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których chciał wziąć udział.

Jak informuje "Fakt", Kalisz miał szansę na start z listy Koalicji Europejskiej, ale po incydencie z udziałem jego żony, nie ma już na to szans. W swoim składzie nie chcą go również w ugrupowaniu Roberta Biedronia. "Wszyscy, tylko nie on" – mają zakładać politycy Wiosny.

Niechętnie o Kaliszu rozmawiają również jego koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.