Porwanie w Białymstoku. Szef MSWiA zapewnia, że trzyma rękę na pulsie

Do porwania doszło dzisiaj rano, niedługo przed godziną 10 rano. 25-latka z córką oraz babcią dziecka spacerowały przed blokiem przy ul. Dziesięciny w Białymstoku. 25-latka i jej 3-letnia córka zostały siłą wciągnięte do samochodu. Jak zeznała babcia trzylatki, do samochodu wciągnęło je dwóch zamaskowanych mężczyzn. – Prowadzimy czynności, ale też zwracamy się do wszystkich o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości porywaczy, jak też innych informacji mogących mieć znaczenie w tej sprawie – relacjonował w rozmowie z portalem DzienDobryBiałystok.pl redakcji nadkom. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Jak poinformował natomiast Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka, policja udostępiła wizerunek dziewczynki, a w związku z porwaniem uruchomiony został Child Alert (system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem mediów).

"Pomimo obecności na Radzie JHA jestem w stałym kontakcie z komendantem polskiej policji w sprawie uprowadzenia 4-letniej Amelki w Białymstoku z jej matką. Wdrożyliśmy procedurę Child Alert i zapewniam, że wraz z innymi służbami będziemy dążyć do szybkiego zatrzymania sprawców" – napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.