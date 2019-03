Sprawa 3-letniej Amelki i jej matki. Media: Sprawca brał już udział w porwaniu dziecka

Do porwania 25-letniej kobiety oraz 3-letniej Amelki doszło w ubiegły czwartek rano, niedługo przed godziną 10. 25-latka z córką spacerowały przed blokiem przy ul. Dziesięciny w Białymstoku, kiedy zostały siłą wciągnięte do samochodu. Policja wczoraj udostępniła zdjęcie dziewczynki, uruchomiony został też system Child Alert (system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem mediów). Służby rozstawiły też na trasach dojazdowych do granicy z Niemcami posterunki blokadowe. Dziewczynkę i jej matkę odnaleziono w ubiegły piątek popołudniu. Dwaj sprawcy porwania, w tym ojciec dziecka, zostali zatrzymani.

Serwis ustalił, że ojciec dziecka – Cezary R. w ubiegłym roku usłyszał zarzut współuczestnictwa w pozbawieniu wolności innej małoletniej – Lary K. Do porwania dziewczynki doszło w Szczecinie, w maju ubiegłego roku. Cezary K. miał pomóc porywaczom, wynajmując samochód do którego siłą wciągnięto dziewczynkę.

W związku z tą sprawą Cezaremu R. grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie Prokuratury Rejonowa Szczecin-Zachód ws. pozbawienia wolności Lary K. jest w toku – podaje serwis WP.

