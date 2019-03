Zmiany w zarządach mediów publicznych

Maciej Stanecki był członkiem zarządu TVP od stycznia 2016 roku. Z kolei Marzena Paczuska ostatnio była doradcą prezesa TVP. Od stycznia 2016 roku do sierpnia 2017 roku kierowała „Wiadomościami”. Piotr Pałka do czerwca 2018 roku pracował w biurze programowym TVP, ale został zwolniony po tym, jak do konkursu Debiuty na festiwalu w Opolu dopuszczono piosenkę „Siła kobiet” Girls on Fire, w której klipie nawiązywano do tzw. czarnych marszy.

Według informacji portalu wirtualnemedia.pl, prezydent Andrzej Duda od zmian we władzach TVP uzależniał podpisanie ustawy o rekompensacie abonamentowej.

Rada Mediów Narodowych odwołała również Mariusza Staniszewskiego z zarządu Polskiego Radia. Obecnie zarząd spółki jest jednoosobowy. Jej prezesem spółki pozostaje Andrzej Rogoyski. Staniszewski został wybrany do zarządu Polskiego Radia w lutym 2017 roku, po rezygnacji Barbary Stanisławczyk-Żyły.