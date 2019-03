"Potocki". Wstrząsający napis na broni napastnika z Nowej Zelandii

W wyniku dzisiejszego ataku terrorystycznego w Nowej Zelandii zginęło co najmniej 49 osób, kilkadziesiąt jest rannych – władze wciąż nie potwierdzają, czy to ostateczny bilans ofiar ataków na meczety. Masakrę do jakiej doszło w miejscowości Christchurch na żywo transmitował w mediach społecznościowych jeden ze sprawców ataku.

Do internetu przedostały się zdjęcia zamachowca. Broń jaką posługiwał się terrorysta jest pokryta napisami. Na magazynku widać napis "Feliks Kazimierz Potocki". To nazwisko polskiego hetmana wielkiego koronnego służącego pod Stefanem Czarneckim oraz Janem Sobieskim. Potocki wziął udział m.in. w Bitwie pod Wiedniem.

Obrona "naszych ludzi" i "białych dzieci"

W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby – trzech mężczyzn i jedną kobietę. Jak podają media, jeden ze sprawców to Australijczyk – Brenton Tarrant. Przed dokonaniem zamachu, mężczyzna umieścił w internecie swój manifest zatytułowany "The Great Replacement. Toward a new society".

W kilkudziesięciostronicowym dokumencie, 28-letni Tarrant przedstawia się jako "zwykły biały człowiek", który "reprezentuje miliony Europejczyków i innych "etno-nacjonalistycznych ludzi". Jak tłumaczy, chce zapewnić przetrwanie "naszych ludzi" i "przyszłość białych dzieci". Manifest został opublikowany w mediach społecznościowych, które natychmiast po ataku zablokowały konto Tarrranta.

