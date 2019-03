Nagonka na uczniów gnieźnieńskiego liceum. Bo... dziewczynki założyły spódnice w Dzień Kobiet

Jak relacjonuje Radio Poznań, uczniowie gnieźnieńskiego liceum ogólnokształcącego zaproponowali, by w Dzień Kobiet ich koleżanki przyszły do szkoły w spódnicach lub sukienkach. Wszystkie dziewczęta, które wezmą udział w zabawie miały być tego dnia zwolnione z odpytywania. Po tym dniu na szkołę wylała się fala krytyki.

Z relacji członków samorządu uczniowskiego wynika, że zostali w internecie oskarżeni o seksizm. Jak przyznają, było im przykro. bo widzieli, że na dniu kobiet w szkole większość dziewcząt była ubrana w sukienki lub spódniczki i były dumne. Krytyczna wobec pomysłu uczniów jest działaczka partii Razem Kamila Kasprzak, która oceniła że zachęcanie dziewcząt do korzyści z wkładania spódniczki może prowadzić do uprzedmiotowienia kobiet, "sprowadzania kobiety do stroju, wyglądu do stereotypizacji".

W związku z falą krytyki dyrektorka liceum zapowiedziała organizację specjalnych warsztatów, "o pozycji kobiety w Świecie, o tolerancji, o byciu oryginalnym, o wyzwaniach, które niesie ten świat". Poinformowano przy tym, że tego rodzaju zabawy są w szkole organizowane co rok. Analogicznie w Dniu Chłopaka uczniowie przychodzą "pod krawatem" i również są za to zwalniani z odpowiedzi.