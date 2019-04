Szykuje się rekonstrukcja rządu? "Ministrowie konstytucyjni, którzy kandydują do PE, odejdą"

Jeśli z rządu mieliby zniknąć ministrowie kandydujący w maju do Parlamentu Europejskiego, oznaczałoby to zmiany m.in. w MSWiA (kandyduje Joachim Brudziński), MEN (kandyduje Anna Zalewska), MRPiPS (kandyduje Elżbieta Rafalska), a także odejście wicepremier Beaty Szydło.

– Według mojej wiedzy rzeczywiście w najbliższych dniach zapadnie decyzja czy (dojdzie do rekonstrukcji – red.), a jeżeli tak, to do jak szerokiej rekonstrukcji dojdzie – komentował sprawę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. – Jeżeli by do niej dochodziło, to według mojej wiedzy ci ministrowie konstytucyjni, którzy kandydują do PE, odejdą z rządu – dodał polityk.

– To są decyzje premiera i ścisłego kierownictwa PiS. Ja mówię o jednej z koncepcji, która jest omawiana (…) Drugą możliwością jest to, że ministrowie odejdą dopiero po wyborach do europarlamentu – tłumaczył Dworczyk.

