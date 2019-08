"Sto szaleństw czyli świeczka zgasła". Zapraszamy na premierę spektaklu

Spektakl, który powstał z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki jest autorskim połączeniem sztuki Aleksandra Fredy i muzyki Stanisława Moniuszki.

Na przedstawienie składa się jednoaktówka Fredry "Świeczka zgasła" i pieśni z "Nowego Don Kiszota" czyli "Stu szaleństw", do której to krotochwili Fredry młody Moniuszko skomponował muzykę.

„Sto szaleństwo czyli świeczka zgasła" to opowieść o dojrzewaniu do miłości. To przezabawna i inteligentna komedia muzyczna. Piosenki wykonywane na żywo w akompaniamencie fortepianu, wyśmienita gra aktorska i mnóstwo prześmiesznych pomyłek gwarantują, że widzowie nie będą mogli powstrzymać się od śmiechu.

Kraksa pocztowego dyliżansu zmusza dwoje podróżnych do spędzenia nocy w leśnej chatce na odludziu. Z początku nie są sobą zainteresowani. Humor sztuki polega na skontrastowaniu dwóch zupełnie odmiennych etapów ich relacji. Początkowo, gdy nie widzą swoich twarzy, mają o sobie zdecydowanie niekorzystne wyobrażenia i traktują się bardzo obcesowo. On uważa, że jego przypadkowa towarzyszka to stara dewotka, Ona zaś nazywa go gburem. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy zauważają, że są dla siebie nawzajem bardzo atrakcyjni. Co wydarzy się między Jadwigą i Władysławem, skoro jak sam autor twierdzi, świeczka zgasła? Opowieść pełna optymizmu oraz dająca wiarę w to, że w ciemności zawsze można odnaleźć drogę. Szczególnym dodatkiem do tej historii o miłości jest piękna i mało znana muzyka Stanisława Moniuszki.

Scenariusz i reżyseria - Szczepan Szczykno

Aktorzy:

Elżbieta Pejko / Joanna Dunas

Adam Wnuczko / Patryk Pawlak

Sopran – Anna Maria Adamiak

Kostiumy - Izabella Toroniewicz, Ewa Godun

Oprawa muzyczna - Jerzy Ostrowski