Ciemne zwierciadło teatru

Piotr Stasik i Dorota Wardęszkiewicz stworzyli portret Krystiana Lupy, reżysera reżyserów, artysty do potęgi entej. Zamierzeniem dokumentu „Spróbujmy skoczyć do studni” było podejrzenie Lupy przy robocie – jest to relacja z pracy nad „Procesem” Kafki w warszawskim Teatrze Nowym. Natomiast „Dramatyczny rok”, estońska produkcja Marty Pulk, mierzy się z tematem teatralnego widza idealnego.