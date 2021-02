"Strasznie mnie to jara". Nosowska wyobraża sobie spotkanie z prezesem PiS

Prezes PiS, choć sam nie zabiera publicznie głosu zbyt często, jest obiektem nieustannych analiz i komentarzy – od jego działań politycznych, poprzez wygląd i miejsce zamieszkania, po zainteresowania i osobowość.

"Abstrakcyjne scenariusze"

Katarzyna Nosowska była gościem audycji "Godzina Czasu" na antenie radia Newonce. Wokalistka zasugerowała, że Jarosław Kaczyński jest w gruncie rzeczy człowiekiem, który chciałby być inny, ale nie może, bo "stworzył określoną personę".

– Tak mi się wydaje, bo mam bliską osobę, która jest tak bardzo daleko od siebie, tak bardzo uciekła przed tą taką esencją samego siebie, że właśnie przyjęła, to się chyba nazywa zaburzenie narcystyczne, że wchodzisz w taką personę, tworzysz personę, którą się stajesz i już nie ma z tego powrotu do tej delikatności. Są tacy ludzie. Być może on jest na takim etapie, że on po prostu jest już tak bardzo, tak bardzo się okolcował, tak bardzo nie chce innego siebie, że już nie ma dla niego powrotu z tego – analizowała Nosowska. Wraz z nią w studiu były Dorota Masłowska oraz Agnieszka Szydłowska.

– Aczkolwiek ja lubię sobie wyobrażać, że tak se myślę, że gdyby mi ktoś go na chatę przytargał, gdyby ktoś mi go dowiózł – stwierdziła w pewnym momencie Nosowska.

– Może bym mu trochę gliny dała, teraz trochę w glinie robię, taką kulkę gliny i tak powiedziała: "A proszę zobaczyć, z wałeczków taki byśmy kubeczek zrobili". Może on by zrobił ten kubeczek. Ja lubię sobie wyobrażać takie nierealne scenariusze, że on nagle siedzi i ja mu daję tę glinę, on jest taki naburmuszony i mówi: "Co pani pie*doli?", ale ja mówię: "Tylko jeden kubeczek. Tu taki wałeczek". I on tak bierze w te swoje rączki takie i tak bierze ten wałeczek i tak nagle robi ten kubeczek i tak mu rośnie ta glina, a ja mówię: "A teraz to poszkliwimy" i on: "Jak to poszkliwimy, jak poszkliwimy?”, a ja mówię: "Tak poszkliwimy" i właśnie on to szkliwi i wychodzi mu z piecyka taki jego własny kubeczek. I on nagle wymięknie – dywagowała ironicznie wokalistka.

Kaczyński czyta książkę Nosowskiej

Dalej piosenkarka opowiadała, że myśli co by było, gdyby prezes PiS przeczytał jej książkę.

– Albo ja sobie wyobrażałam na przykład, że, że nie wiem, że na przykład on czyta moją książkę. Chociaż wiem, że to niemożliwe, ale czyta. Bo tam jest ten rozdział o kocie sąsiada, gdzie ja mówię, że ja nie za bardzo z kotami jestem, a on przecież kocha koty. I gdyby na przykład okazało się, że on czyta tę książkę i tak sobie myślałam i nagle mówi tak: "Wydzwońcie mi tę Nosowską". I on dzwoni i mówi tak: "To jest o mnie". I mamy to. I on nagle występuje w telewizji i mówi tak: "Słuchajcie, ja już wszystko teraz wiem, przepraszam. Słuchajcie, co byście chcieli?". I my mówimy: "A my to, a my tamto…". Ja lubię sobie wyobrażać takie, no wiecie, takie abstrakcyjne scenariusze, że takie coś się dzieje, strasznie mnie to jara. Dużo czasu nad tym spędzam – wyznała Katarzyna Nosowska.

