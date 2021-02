Woje Mirmiła

Kiedy komiks już się zadomowił w naszym kraju i kiedy nie musiałem rysować marynarzy, wpadłem na pomysł, żeby robić to w zamierzchłej przeszłości, najlepiej w czasach pogańskich” – opowiadał po latach Janusz Christa, wyjaśniając, jak morskie wilki Kajtek i Koko zamieniły się w wojów z Mirmiłowa, czyli w Kajka i Kokosza. „Gdybym zaczął robić to gdzieś na przełomie pogaństwa, naraziłbym się Kościołowi, bo trzeba by rysować księżulków albo innych zakonników, i wolałem tego uniknąć” (cytaty z wywiadu Konrada Grzegorzewicza przeprowadzonego dla portalu Gildia.pl).