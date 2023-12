"Powiedz Ukrainie". Oto kolęda ze szczególnym przesłaniem

Minął kolejny rok wojny na Ukrainie. Od zrywu pomocy przeszliśmy do codzienności. A codzienność ma to do siebie, że jedność jest trochę trudniejsza, wymaga mądrości i świadomej pracy. Kolęda „Powiedz Ukrainie” to sposób na to, by przy świątecznym stole pomyśleć o tych, którym jest trudniej niż nam, by pomyśleć o tych, którzy utracili bliskich lub żyją w ciągłym zagrożeniu ich utratą, którzy nie wiedzą kiedy to wszystko się skończy…

Nastrój ludowej melodii łemkowskiej pomaga wczuć się w treść kolędy, a słowa zawierają przekaz nadziei płynący z narodzenia Zbawiciela. W zeszłym roku kolęda została opublikowana zbyt późno, by mogła rozejść się szeroko. Jednak w rodzinach, w których słuchano jej lub ją śpiewano, zwłaszcza tam, gdzie goszczono uchodźców z Ukrainy, często płynęły łzy – dobre, potrzebne łzy bólu i nadziei. Kolęda trafiła też do niektórych oddziałów żołnierzy marznących w okopach i byli za nią wdzięczni.

Oryginalne, polskie wykonanie kolędy dostępne w Internecie zawdzięczamy grupce uczniów i absolwentów Publicznego Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, z których część jest z Polski, a część z Ukrainy. Autorem słów jest Szymon Grzelak, założyciel i prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, psycholog, którego pasją jest praca z młodzieżą.

Pod nagraniem, w opisie na Youtube, znaleźć można tekst kolędy po polsku i ukraińsku. Zamieszczono tam także nuty oraz, na prośbę pewnego chóru z Tarnopola, sam podkład muzyczny. Dzięki temu łatwiej jest samodzielnie zaśpiewać kolędę lub przygotować jej chóralne wykonanie.

Drugie z dotąd opublikowanych nagrań kolędy jest w języku ukraińskim. Tłumaczenie zawdzięczamy pani Iwonie Marciszak, która zaśpiewała utwór wraz z akompaniującym na gitarze mężem Rusłanem, grekokatolickim księdzem i jedną z ich córek.

Kolędy można posłuchać na kanale YouTube Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Wersja polska:

Wersja ukraińska:

Czytaj też:

Pierwsze takie wydarzenie w historii Sejmu. To inicjatywa HołowniCzytaj też:

"Po jednej nutce". Sprawdź, jak dobrze znasz świąteczne piosenki! QUIZ