Stypendium cięższe niż kamień

To właśnie późniejszy brat Albert namówił przyjaciela, by przeniósł na płótno to, co przeżył w działaniach insurekcyjnych. Tak powstał m.in. „Patrol powstańczy”, obok rysunków Grottgera najbardziej znacząca ikona powstania styczniowego w sztuce polskiej.

Maksymilian Gierymski, bo o nim mowa, zmarł młodo, na gruźlicę w 1874 r. Dziś wspominany bywa najczęściej jako starszy brat Aleksandra, artysty wsławionego takimi obrazami jak „Wieczór nad Sekwaną”, „Święto Trąbek”, a przede wszystkim „Żydówka z pomarańczami”. Przeżył Maksymiliana o 27 lat. Zmarł w Rzymie, w zakładzie dla obłąkanych; dopiero po latach koledzy artyści z kolonii polskiej wystawią mu pomnik na cmentarzu Campo Verano. Popiersie jest dziełem Antoniego Madeyskiego. Rzeźbiarz oddał zmarłemu własne ubranie do trumny.