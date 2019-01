Kolejny sukces "Zimnej Wojny". Film nominowany do nagród BAFTA

Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ogłosiła nominacje do swoich nagród. "Zimna wojna" została wyróżniona aż w czterech kategoriach. Film ma szansę na nagrodę BAFTA w kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepsze zdjęcia.

W kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny" "Zimna wojna" powalczy m. in. włoskim "Dogmanem" Matteo Garrone oraz filmami, które znajdują się również na razie na oscarowej krótkiej liście: "Romą" Alfonso Cuarona, obrazem "Shoplifters" oraz "Carpernaum". W kategorii "najlepsza reżyseria" Pawlikowski zmierzy się m. in. z amerykańskim gwiazdorem Bradleyem Cooperem za swój reżyserski debiut "Narodziny gwiazdy". Operator Łukasz Żal konkuruje z autorami do zdjęć do "Bohemian Rhapsody", "Faworyty", "Pierwszego człowieka" i "Romy". Z kolei w kategorii "najlepszy scenariusz" zostali nominowani także m. in. Deborah Davis i Tony McNamara za "Faworytę".

Gala finałowa odbędzie się 10 lutego w Royal Albert Hall w Londynie. Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej są przyznawane od 1948 roku. Są uznawane za brytyjski odpowiednik francuskich Cezarów oraz amerykańskiego Oscara.

Czytaj także:

Znamy laureatów Złotych Globów