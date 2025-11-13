"Mesjasz i Trzecia Świątynia. O chrześcijańskim syjonizmie". Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Lisickim

Klub imienia Romana Dmowskiego zaprasza na spotkanie autorskie z red. Pawłem Lisickim (redaktorem naczelnym tygodnika "Do Rzeczy") nt. "Mesjasz i Trzecia Świątynia. O chrześcijańskim syjonizmie".

Spotkanie odbędzie się w piątek, 14 listopada o godzinie 18:00 w Łodzi przy ul. Łąkowej 23/25 (Hotel Focus, sala konferencyjna B).

"Mesjasz i Trzecia Świątynia". O czym jest najnowsza książka Pawła Lisickiego?

"Mesjasz i Trzecia Świątynia" to książka o chrześcijańskim syjonizmie i jego duchowych owocach, a więc o religii "synów Noego" – zjawisku praktycznie w Polsce nieznanym. Bez jego poznania nie da się jednak zrozumieć ani polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie ani, niestety, postępującej degradacji tradycyjnego chrześcijaństwa. Idee, a szczególnie te teologiczne, które są najważniejszym źródłem ludzkiego działania, mają swoje polityczne, praktyczne konsekwencje.

Książka opisuje dwie wielkie siły, które zjednoczyły się w walce o jeden cel, o odbudowę Trzeciej Świątyni w Jerozolimie. Chociaż Chrystus zapowiedział, że świątynia żydowska raz na zawsze pozostanie zburzona, chrześcijańscy syjoniści i żydowscy mesjaniści chcą pospołu wznieść ją od nowa. Gotowi są realizować swój projekt nawet jeśli doprowadziłoby to do konfliktu globalnego.

Poprzednią książkę, "Mit starszych braci w wierze", poświęconą błędom katolickiego, posoborowego podejścia do judaizmu, zakończyłem "Epilogiem", w którym pokazałem do czego musi prowadzić religijny syjonizm. Toczenie kolejnych wojen, ostatnio z Iranem, jest nieuchronną konsekwencją tej agresywnej ideologii, którą wyznaje wielu izraelskich rabinów i polityków, na czele z premierem tego kraju – wskazuje Paweł Lisicki.

