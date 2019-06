Szokujące wideo z Francji. Brutalna interwencja policji wobec protestujących

Protest miał zwrócić uwagę władz na niekorzystne dla naszej planety zmiany klimatyczne. W mediach społecznościowych można znaleźć nagrania, pokazujące postawę policji. Francuscy funkcjonariusze użyli wobec manifestantów gazu łzawiącego i siły, choć protest miał charakter pokojowy.

Dziennikarze relacjonują, że policja utrudniała wykonywanie mediom ich obowiązków, uniemożliwiając m. in. nagrywanie interwencji służb wobec aktywistów. Jednemu z dziennikarzy udało się zarejestrować całe zdarzenie. Uderzająca jest bezwzględność policji.

"Extinction Rebellion" to grupa określająca sie jako nie stosującą agresji inicjatywę obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ich działania są wymierzone przeciw niszczeniu środowska naturalnego przez człowieka. Jako największe zagrożenie widzą ocieplenie klimatu. Ich zdaniem zmiany klimatyczne już niedługo doprowadzą do wyginięcia gatunku ludzkiego. Zwracają też uwagę na problem wymierania zwierząt i roślin, co będzie skutkowało zawaleniem się całego ekosystemu. Swoimi radykalnymi akcjami chcą zmusić rządy do zmiany priorytetów polityki.

Czytaj także:

Policja u Skiby w domu. Ziemkiewicz: Jakby gwiazdorowi przysłali wezwanie, to dopiero by pajacowania było...Czytaj także:

Będzie konsolidacja opozycji? Schetyna odpowiada Biedroniowi