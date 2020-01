"On nie czyta konstytucji, czy co?!". Cejrowskiemu puściły nerwy

Cejrowskiemu nie spodobały się słowa głowy państwa o bezpieczeństwie socjalnym. Prezydent wspomniał o tym w kontekście takich świadczeń, jak trzynasta emerytura czy 500 plus.

– Zadaniem konstytucyjnym prezydenta jest zapewnienie bezpieczeństwa, ale nie socjalnego. Nie wiem, czy on nie czyta konstytucji, czy co?! Bezpieczeństwo socjalne to nie jest proregatywa prezydenta – przekonywał podróżnik.

Jego zdaniem "socjal zawsze odbywa się kosztem upadku ekonomicznego". – Prezydent powinien skupić się na dobrobycie narodu, a nie na bezpieczeństwie socjalnym. To jedno zdanie o bezpieczeństwie socjalnym spowodowało, że już dalej niczego więcej nie chciałem słuchać z tych ust – powiedział.

Dalej Cejrowski nazwał Andrzeja Dudę "chłopem, który nie rozumie ani swoich obowiązków, ani tego, dokąd prowadzi socjal".

"Super Express" ocenia, że takich słów, jakie użył Cejrowski, nie powinno się kierować pod adresem głowy państwa.