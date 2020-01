"Wszystko po hebrajsku i rosyjsku, izraelskie i rosyjskie flagi. To jest forum Netanjahu-Putin"

Trwają uroczystości związane ze Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Choć najważniejsze przemówienia jeszcze się nie zaczęły już widać, kto jest "gwiazdą" wydarzenia.

"Całe Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie prowadzone po hebrajsku i rosyjsku, scena udekorowana w izraelskie i rosyjskie flagi. To jest forum Netanjahu-Putin, na którym pamięć historyczną o ofiarach zagłady wykorzystuje się w roli geopolitycznej waluty. Smutne czasy" – stwierdził Makowski na Twitterze.

Forum "Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem", organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, odbywa się pod patronatem prezydenta Izraela Reuwena Riwlina i to on jako pierwszy zabierze na nim głos.

Usłyszymy też przemowy prezydenta Rosji Władimira Putina, przedstawiciela Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA, oraz prezydenta Francji. Przewidziano też wystąpienia izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu oraz prezesa Fundacji Światowego Forum Holokaustu i Europejskiego Kongresu Żydów, oligarchy związanego z Kremlem Wiaczesława Mosze Kantora, który finansuje to wydarzenie.

Polskę reprezentuje ambasador RP w Izraelu, Marek Magierowski.