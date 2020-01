Sondaż: Czy reforma sądowa PiS zagraża demokracji?

Krytycy reformy sądownictwa prowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę uważają, że to łamanie praworządności. Według nich forsowane zmiany służą upolitycznieniu sądów i uzależnieniu ich od polityków partii rządzącej. PiS odpiera te zarzuty, wskazując, że w innych krajach UE politycy również powołują sędziów.

Pracownia badawcza SW Research zapytała ankietowanych, czy ich zdaniem "sposób w jaki PiS reformuje sądownictwo zagraża demokracji w Polsce". Wyniki sondażu opublikował serwis rp.pl, portal dziennika "Rzeczpospolita".

53,7 proc. badanych odpowiedziało "tak", natomiast 29,5 proc. – "nie". Zdania w tej sprawie nie miało 16,8 proc. – czytamy.

Piotr Zimolzak z SW Research powiedział "Rz", że częściej reformę sądownictwa PiS widzą jako zagrożenie dla demokracji osoby do 24 lat (56 proc.) oraz powyżej 50 lat (57 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (68 proc.), dochodzie netto od 1001 do 2000 zł (59 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (67 proc.).