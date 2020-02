Ziobro do Strzembosza: Który z tych sędziów się oczyścił?

Prof. Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, stwierdził w środę, że dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN jest "działaniem przestępczym". O te słowa Zbigniew Ziobro był pytany w radiowej Jedynce.

– Nie wiem, czym należy wyjaśniać tego rodzaju niemądre i nieprawdziwe stwierdzenia prof. Strzembosza. Czy takim głębokim poczuciem winy za to, że - można powiedzieć - wprowadził w błąd, jak wielu mówi, oszukał polskie społeczeństwo z początków lat 90. Przypomnę, że odpowiedzialny był za reformę sądownictwa i obiecywał publicznie, ze sędziowie sami się oczyszczą. A jaki był efekt tego oczyszczenia? Jedna osoba usunięta z zawodu – stwierdził minister.

Ziobro zwrócił uwagę, że w tym czasie funkcjonowało ponad stu sędziów z okresu stalinowskiego, którzy wydawali "tysiące wyroków śmierci na niewinnych ludzi". – Zapytałbym pana prof. Strzembosza, który z tych sędziów się oczyścił? – powiedział.

– Prof. Strzembosz mówił nieprawdę. To, co przedstawia jako diagnozę środowiska sędziowskiego, kompletnie się nie sprawdziło i dzisiaj powinien z pokorą przyznać i powiedzieć, że poniósł ciężką porażkę. Zamiast tego idzie w zaparte i oskarża wszem i wobec, mówi rzeczy niestety niemądre, co ze smutkiem trzeba powiedzieć w przypadku profesora – stwierdził minister sprawiedliwości.