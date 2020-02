Większość Polaków: Prawo krajowe jest ważniejsze niż unijne

Zielona Góra: Sędzia prowadziła auto "na podwójnym gazie"

Sędzia Aniela M. z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze miała w stanie "po użyciu alkoholu" (mając 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ok. 0,25 promila) prowadzić samochód osobowy. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2019 roku.