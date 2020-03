Iran w centrum epidemii koronawirusa. Zawieszono połączenia lotnicze

Irańska agencja prasowa IRNA poinformowała o zawieszeniu aż do odwołania wszystkich połączeń do Europy. To odpowiedź Iranu na ograniczanie przez europejskie porty przyjmowania irańskich samolotów.

Iran jest jednym z centrów epidemii koronawirusa, z największą po Chinach i Włoszech liczbą ofiar śmiertelnych wśród zakażonych. Jak podały dzisiaj irańskie władze, dotychczas w Iranie potwierdzono 5823 przypadki zakażenia wirusem. W wyniku zachorowania oraz powikłań zmarło już 145 osób. W związku z epidemią, europejskie porty lotnicze ograniczyły liczbę przyjmowanych samolotów linii lotniczych Iran Air. Opisując sytuację agencja prasowa IRNA pisze natomiast o "nieznanych powodach" z których europejskie porty zdecydowały się na takie działanie i informuje, że w odpowiedzi Iran Air zawiesza loty do wszystkich europejskich portów lotniczych. Jak podano, trwają jednak konsultacje, mające doprowadzić do wznowienia lotów.