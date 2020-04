Odważna decyzja Kosiniaka-Kamysza. "Jestem przygotowany"

Lider ludowców ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był asystentem w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Kosiniak-Kamysz oświadczył na antenie Polsat News, że jeśli tylko będzie potrzeba, jest gotowy, by w związku z epidemią koronawirusa wrócić do wykonywania zawodu lekarza.

Polityk zapowiedział, że nie zrobi tego w świetle jupiterów. – Tylko tak, jak na Światowych Dniach Młodzieży, gdzie pracowałem jako wolontariusz – dodał.

Pytany, czy popiera stanowisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej co do bojkotu wyborów prezydenckich, Kosiniak-Kamysz odparł, że jego sztab zajmuje się teraz pomocą i wzywa wszystkich do tego samego.

– Poprosiłem, żeby nie kierować wpłat na mój komitet wyborczy, tylko skierować je na szpitale, do różnych miejsc, w których jest potrzeba – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wezwał też Prawo i Sprawiedliwość do przyjęcia projektu tarczy antykryzysowej autorstwa PSL.

Czytaj także:

Wiceszefowa KE reaguje na wybory korespondencyjne w Polsce