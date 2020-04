"DGP": Wybory mają być w maju i kropka. Machina ruszyła

Rząd zamierza zlecić druk kart do głosowania państwowej spółce. To byłaby kolejna zmiana w stosunku do dotychczasowego systemu wyborczego – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta podaje, że techniczne przygotowania do wyborów korespondencyjnych już się zaczęły. Według "DGP" drukiem kart do głosowania zajmie się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jak czytamy w dzienniku, PWPW – być może wsparta przez podwykonawców – prawdopodobnie przygotuje ponad 30 mln kart, oświadczeń (na które wyborca wpisze swoje dane) i instrukcji głosowania. Rozmówcy, na których powołuje się "DGP" tłumaczą, że ewentualne wydrukowanie pakietów wyborczych to kwestia 4-5 dni. Źródła gazety wskazują, że większym problemem może się okazać nie druk, a dystrybucja i opakowanie pakietów w koperty. – Na dziś pewne jest jedno: z drukiem zdążymy, niezależnie od tego, czy wybory będą 10, 17 czy 23 maja – zapewnia cytowany przez dziennik informator z rządu. "DGP" zwraca uwagę, że najnowsze plany Prawa i Sprawiedliwości znacznie ograniczają rolę, jaką do tej pory w procesie wyborczym odgrywały takie instytucje jak Państwowa Komisja Wyborcza czy Krajowe Biuro Wyborcze. Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja.