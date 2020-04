Były polityk PiS: Ludzie mogą zmieść ten rząd

Zdaniem Hofmana nawet najlepszy rząd nie przetrzyma skutków kryzysu gospodarczego, jaki spowoduje pandemia koronawirusa.

– Jak dojdzie do 2 milionów bezrobotnych na koniec roku i minus 15 procent PKB, to jakby nawet najlepszy rząd rządził, to ulica i ludzie go zmiotą. O to się dziś toczy gra, a nie o to, czy wybory będą listowne, czy nie – powiedział w Polsat News.

Były rzecznik PiS, a obecnie ekspert ds. komunikacji i partner w firmie consultingowej R4S stwierdził, że "tak demobilizującej elektorat opozycji nie widział nigdy i nigdzie".

Dodał, że opozycja, poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wysyła swojemu elektoratowi komunikat, żeby nie szedł na wybory. Z kolei rządzący przekonują, że głosowanie w maju jest "ok".

Hofman zwrócił uwagę, że wybory nie są teraz najważniejsze. – To naprawdę nikogo nie zajmuje. Ludzie myślą, czy będą mieli za co żyć – dodał.

Stwierdził też, że premier Mateusz Morawiecki zdał egzamin w trudnym czasie dla kraju. – Widzą to przeciwnicy, gazety na świecie – powiedział Hofman.

