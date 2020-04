Zmiana marszałka Sejmu i rząd techniczny? Zaskakujące informacje

Według informatorów portalu to Kamiński miał osobiście przygotowywać Jarosława Gowina do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim w ubiegłym tygodniu.

Celem operacji rozbijania Zjednoczonej Prawicy ma być zbudowanie nowej formacji na gruzach słabnącej Platformy Obywatelskiej i przejęcie władzy z lewicą.

"Michał Kamiński to sprawny polityk, uwielbiający takie kombinacje. Ma też osobiste motywy: niechęć do Jarosława Kaczyńskiego, który wbrew wielu prognozom Kamińskiego zdobył władzę, chęć dobicia Platformy, która go nie chciała po jego wyjściu z PiS, chęć zdobycia wreszcie mocnej pozycji po latach plątania się na marginesie" – cytuje swoje źródło wPolityce.

Według ustaleń portalu szef SLD Włodzimierz Czarzasty nakreślił już scenariusz zmiany marszałka Sejmu na Jarosława Gowina i powołania rządu technicznego, którego szefem miałby być prof. Michał Kleiber, były szef Polskiej Akademii Nauk.

Kandydatura Kleibera na premiera rządu technicznego ma być do zaakceptowania przez Gowina – twierdzą rozmówcy portalu.

Tymczasem posłowie Porozumienie stoją przed wyborem: albo pójść z Gowinem "wedle scenariusza pisanego przez Michała Kamińskiego do obozu III RP", albo pozostać w Zjednoczonej Prawicy – czytamy.