"Nocna zmiana 2". Macierewicz: Patrzę na to ze smutkiem i przerażeniem

Macierewicz był pytany w TV Republika o wypowiedź Jana Parysa, który stwierdził, że w przyszłym tygodniu w Sejmie szykuje się "nocna zmiana 2".

– Uważam dokładnie tak samo. Mamy próbę zniszczenia dorobku polskiej prawicy, sił patriotycznych i zawrócenia całego tego wielkiego procesu, który doprowadził zarówno do wzmocnienia gospodarczego i społecznego Polski, jak i przywrócenia nam naszej tożsamości narodowej, historycznej i politycznej – powiedział Macierewicz.

– To jest próba zablokowania odbudowy Polski i zablokowania procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Patrzę na to z olbrzymim smutkiem i przerażeniem. To już teraz ma bardzo różne negatywne konsekwencje. Jeżeli uda się zablokować wybory prezydenckie, to konsekwencje będą zupełnie oczywiste – dodał.

Apel do posłów Porozumienia

Pytany o motywacje Jarosława Gowina Macierewicz odparł: – Proszę wybaczyć, ale naprawdę nie chciałbym wchodzić w psychologię i historię polityczną pana premiera Jarosława Gowina, dlatego że to są inne materie i tutaj można różne domniemania i analizy snuć, ale podobieństwo do obalenia rządu Olszewskiego jest rzeczywiście bardzo podobne.

– Tam oczywiście wszystko działo się krócej, ale muszę powiedzieć, że pozytywne aspekty działania rządu Olszewskiego były wcale nie mniejsze niż ostatnie pięć lat. Oczywiście był inny czas, inny okres, bliższy ówczesnej sile Solidarności, w związku z tym te działania były możliwe w szerszym wymiarze. A teraz musieliśmy odrabiać 30 zmarnowanych lat, więc teraz ten wysiłek był niewspółmiernie większy – stwierdził Macierewicz.

Apelując do posłów Porozumienia, polityk PiS powiedział, że jeśli zagłosują przeciwko wyborom w maju, to przejdą do historii jako "tamci ludzie z nocnej zmiany".