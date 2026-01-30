"Czy was to nie przeraża?". Morawiecki komentuje najnowsze dane o Polsce

W środę GUS poinformował, że stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej (listopad 2025 roku). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 93,0 tys. w listopadzie 2025 roku. W ciągu roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 101,7 tys.

Morawiecki: Bezrobocie rośnie lawinowo

Trudną sytuację na rynku pracy skomentował były premier Mateusz Morawiecki. Polityk PiS mówił o lawinowym przyroście bezrobocia oraz o "realnych dramatach Polek i Polaków". Za rosnącą liczbę osób bez pracy ma być odpowiedzialny rząd Donalda Tuska, który tnie środki na aktywizację zawodową osób bez pracy.

– A co robi rząd? Nie ma kasy w budżecie, więc tną już nawet setki milionów złotych na walkę z bezrobociem. Urzędy pracy mają nawet 80 procent mniej środków, a co za tym idzie: mniej szkoleń, mniej staży, mniej dotacji na rozpoczęcie działalności, a bezrobotnych niestety coraz więcej – stwierdził na zamieszczonym w sieci nagraniu.

– To jest polityka obojętności. To jest rząd, który zostawia ludzi samych sobie. Ale już niedługo przywrócimy normalną Polskę, gdzie Polacy mają godną pracę – dodał.

twitter

Trudna sytuacja na rynku pracy

Z danych GUS wynika też, że w grudniu do urzędów pracodawcy zgłosili tylko 20,8 tys. nowych ofert. Oznacza to, że gorszego wyniku w danych GUS nie było przynajmniej od 2010 roku.

Z kolei "Rzeczpospolita” przekazała we wtorek, że zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy w Polsce w 2025 roku objęły ponad 97,6 tys. pracowników. To prawie trzykrotnie więcej niż w 2024 roku, gdy dokonano największych cięć zatrudnienia od pandemii COVID-19 i najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009.

Czytaj też:

Czy Polska powinna zapłacić miliard dolarów? Morawiecki odpowiedziałCzytaj też:

Morawiecki: W ciągu najbliższych 5-10 lat Unii Europejskiej grozi implozja