Szkło w jogurcie. Poważne ostrzeżenie

Jak podaje Polsat News, chodzi o "Eko jogurt naturalny". GIS wskazuje w komunikacie, że kawałki szkła zostały wyryte przez konsumenta, który złożył skargę do odpowiedniej instytucji. Organ wydający oświadczenie został natomiast poinformowany o sprawie przez Główny Inspektorat Weterynarii.

Zagrożenie dla konsumentów. GIS ostrzega

Postępowanie wyjaśniające, przeprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem, wykazało, że jeden z elementów linii produkcyjnej uległ uszkodzeniu.

Główny Inspektorat Sanitarny podał dokładny opis produktu, który jest teraz wycofywany z rynku:

Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA;

Numer partii: P1 30/01/2026;

Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026;

Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski;

Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603.

Procedura wycofywania partii ze sprzedaży została rozpoczeta w Centrum Przechowalniczo -Dystrybucyjnym/ Chłodni Składowej w Radzyniu Podlaskim. Jak podaje Polsat News, cały proces jest nadzorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów" – przekazał Główny Inspektorat Sanitarny.

Mleko dla niemowląt również wycofane ze sprzedaży

Główny Inspektor Sanitarny poinformował w czwartek o wycofaniu z rynku jednej partii mleka modyfikowanego BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1.

Decyzja została podjęta z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez bakterię Bacillus cereus, które mogą wywołać zatrucie pokarmowe.

GIS podał, że firma NUTRICIA Polska sp. z o.o. dokonała natychmiastowej blokady tej partii produktu w dystrybucji.

Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.

