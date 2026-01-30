Szkło w jogurcie. Poważne ostrzeżenie

Jak podaje Polsat News, chodzi o "Eko jogurt naturalny". GIS wskazuje w komunikacie, że kawałki szkła zostały wyryte przez konsumenta, który złożył skargę do odpowiedniej instytucji. Organ wydający oświadczenie został natomiast poinformowany o sprawie przez Główny Inspektorat Weterynarii.
Zagrożenie dla konsumentów. GIS ostrzega
Postępowanie wyjaśniające, przeprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem, wykazało, że jeden z elementów linii produkcyjnej uległ uszkodzeniu.
Główny Inspektorat Sanitarny podał dokładny opis produktu, który jest teraz wycofywany z rynku:
Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA;
Numer partii: P1 30/01/2026;
Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026;
Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski;
Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603.
Procedura wycofywania partii ze sprzedaży została rozpoczeta w Centrum Przechowalniczo -Dystrybucyjnym/ Chłodni Składowej w Radzyniu Podlaskim. Jak podaje Polsat News, cały proces jest nadzorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów" – przekazał Główny Inspektorat Sanitarny.
Mleko dla niemowląt również wycofane ze sprzedaży
Główny Inspektor Sanitarny poinformował w czwartek o wycofaniu z rynku jednej partii mleka modyfikowanego BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1.
Decyzja została podjęta z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez bakterię Bacillus cereus, które mogą wywołać zatrucie pokarmowe.
GIS podał, że firma NUTRICIA Polska sp. z o.o. dokonała natychmiastowej blokady tej partii produktu w dystrybucji.
Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.
Czytaj też:
Znane chipsy znikają ze sprzedaży. Wykryto niebezpieczne substancjeCzytaj też:
Żabka wycofuje lemoniadę. "Możliwość wystąpienia kawałków szkła"
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.