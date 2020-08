Hołownia to "Ryszard Petru bis"? Polityk PSL nie ma złudzeń

Zdaniem polityka PSL mówienie o sukcesie Szymona Hołowni jest przedwczesne. Również wpływ na polska scenę polityczną byłego kandydata na prezydenta nie jest zbyt duży.

– Oczywiście nie lekceważę niczego, ale mam takie wewnętrzne, głębokie przeczucie i odwołując się do własnego doświadczenia, że mamy do czynienia z syndromem Ryszarda Petru bis. W 2016 roku poziom poparcia 30 proc., podniesiona głowa do góry i praktycznie zero chęci współpracy z opozycją, no bo przecież to był nowy lider opozycji i miał już całą opozycję przejąć – stwierdził poseł.

Sawicki odniósł się także do obecnej sytuacji na Białorusi. Jego zdaniem ostanie lata to brak głębszej współpracy między polskim rządem a opozycją na Białorusi.

– Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że białoruska opozycja ma charakter bardziej spontaniczny niż zorganizowany, więc trudno również w jakiś instytucjonalny sposób oczekiwać tej głębszej współpracy – stwierdził polityk PSL.

Czytaj także:

"Odbyłem pewne rozmowy". Poseł Kukiz'15 miał otrzymać propozycję od PiSCzytaj także:

Zaskakujący apel Cichanouskiej. "Ewidentnie została zmuszona, by go wygłosić"