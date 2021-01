Szokująca decyzja prezydenta USA. Chodzi o inaugurację Joe Bidena

"Do tych wszystkich, którzy pytali, nie pojawię się na inauguracji 20 stycznia" – napisał Donald Trump na Twitterze.

Dotychczas Donald Trump deklarował, że 20 stycznia opuści urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i w sposób uporządkowany przekaże władzę Joe Bidenowi.

– Mimo, że całkowicie nie zgadzam się z wynikiem wyborów, a fakty potwierdzają, że mam rację, to jednak 20 stycznia nastąpi uporządkowana zmiana władzy – zapewniał. Jednocześnie polityk powtarzał swoje stwierdzenia na temat sfałszowanych wyborów z listopada 2020 roku.

– Zawsze mówiłem, że będziemy kontynuować naszą walkę o to, by liczone były tylko legalne głosy. Chociaż oznacza to koniec najwspanialszej pierwszej kadencji w historii prezydenta USA, to dopiero początek naszej walki o ponowne uczynienie Ameryki wielką – tłumaczył Trump.

