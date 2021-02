Apelacja Nawalnego odrzucona. Opozycjonista trafi do kolonii karnej

Najbardziej znany i najpoważniejszy polityczny rywal prezydenta Władimira Putina trafi do kolonii karnej. Dzisiaj moskiewski sąd odrzucił apelacje Nawalnego, co oznacza że opozycjonista trafi na dwa lata i osiem miesięcy do kolonii karnej.

"Byłoby lepiej, gdybyście mnie uwolnili"

Obrońcy Nawalnego chcieli zmiany wyroku z bezwzględnego pozbawienia wolności.

W trakcie posiedzenia sądu Nawalny wspomniał o decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), który domaga się od Rosji natychmiastowego zwolnienia opozycyjnego polityka z aresztu.

– Byłoby lepiej, gdybyście mnie uwolnili – zwrócił się do sądu Nawalny, nawiązując do decyzji ETPC.

Przypomnijmy, że na początku lutego moskiewski sąd rozpatrzył sprawę opozycjonisty, skażując go na pobyt w kolonii karnej. Sąd w Moskwie nakazał jednocześnie, aby przy karze pozbawienia wolności orzeczonej wobec Nawalnego uwzględnić czas, gdy znajdował się on w areszcie domowym. Chodzi o dziesięć miesięcy, gdy opozycjonista był objęty aresztem domowym w 2014 roku.

