"Zmiany są trudne i bolesne". Ujawniono list do pracowników TVN

Do treści wiadomości dotarł portal Tvp.info. Katarzyna Kieli odnosi się w nim do ujawnionego wczoraj listu pracowników TVN, w którym napisano o inwigilacji, cenzurowanie newsów i nieetycznych zachowaniach. Szefowa Discovery EMEA oceniła, iż "w dość zręczny sposób miesza on zdarzenia, które miały miejsce, z faktami całkowicie wymyślonymi, a wszystko to jest przeplecione rzekomą troską o przyszłość firmy”. Tego rodzaju "ataki" Kieli określa jako "bardzo przykre doświadczenie". Zapewnia przy tym, że wszyscy w TVN chcą pracować tak, by firma "prężnie się rozwijała".

"Przestrzegamy najwyższych standardów"

Wyliczając osiągnięcia TVN Kieli podkreśla, że świadczą one o tym, że stacja idzie w dobrym kierunku. "Ale zmiany są trudne i często bolesne. To prawda, że z TVN rozstali się niektórzy pracownicy. Czasami była to konieczność, ale w wielu przypadkach, były to również indywidualne decyzje osób, które po prostu miały inne plany" – przekonuje.

W dalszej części listu Kieli zapewnia, że w TVN Grupa Discovery przestrzega najwyższych standardów i ma wdrożone rygorystyczne mechanizmy kontroli i zarządzania. "[...] wszystkie skargi dotyczące nieprzestrzegania tych norm są badane i na bieżąco adresowane. I nie jest to puste stwierdzenie. Takie same procedury dotyczą zarówno mnie, członków zarządu, jak i każdego z pracowników naszej firmy" – wskazuje.

"Będziemy krytykowani za wybory, których dokonujemy. Jeśli krytyka jest uzasadniona, będziemy jej słuchać. Jeśli krytyka, tak jak w tym przypadku, ma na celu jedynie zaszkodzenie nam, będziemy szli swoją drogą. Praca, którą wykonujecie jest zbyt ważna, by niweczyły ją niesprawiedliwe i nieprawdziwe ataki. TVN i Discovery będą nadal walczyć o niezależność mediów w Polsce. I zawsze będziemy realizować nasze obietnice wobec widzów" – kończy swój list szefowa Discovery EMEA.

Mocne słowa w liście pracowników TVN

W poniedziałek portal Tvp.info ujawnił fragmenty listu otwartego pracowników TVN, który został wystałny do 142 redakcji w Polsce i zagranicą. Opisano w nim, jak obecnie wygląda praca w telewizji TVN. Zwracając uwagę na szereg nieprawidłowiści poinformowano, iż dochodzi tam inwigilacji pracowników, cenzurowania newsów i nieetycznych zachowań.

„Zwalniane są kobiety w ciąży, matki rodzin wielodzietnych, osoby w wieku emerytalnym, które są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach” – czytamy. Pracownicy stacji napisali o atmosferze "zastraszania i skrajnej demotywacji".

"Oszukano widzów wolnych mediów". Mocne słowa w liście pracowników TVN

