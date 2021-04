Wassermann ostro o Kopacz: Albo nie jest w pełni władz umysłowych, albo jest tak cyniczna

W rozmowie z serwisem TVP Info Małgorzata Wassermann odniosła się do ujawnionych w filmie Ewy Stankiewicz "Stan Zagrożenia" bulwersujących zdjęć Ewy Kopacz. Ówczesna minister zdrowia udała się do Smoleńska wkrótce po katastrofie smoleńskiej. Na zdjęciach zrobionych w prosektorium widać Ewę Kopacz oraz kilka innych osób. Na jednej z fotografii uwieczniono, jak polityk pozuje przy workach z ciałami Polaków, którzy zginęli w katastrofie.

"Powiedziała, że dobrze by było, gdybyśmy umieścili dla niej jakieś podziękowania"

– Ewa Kopacz kompletnie nie panowała nad tym, co się działo. Takie było wrażenie rodzin i ja również tak ją zapamiętałam z tamtych dni. W przerwie na papierosa powiedziała do mojej bratowej, że dobrze, gdybyśmy umieścili dla niej w internecie jakieś podziękowania, bo ona się strasznie męczy. To było w chwili, gdy mnie przesłuchiwali Rosjanie – powiedziała córka śp. Zbigniewa Wassermanna. Jej zdaniem, Kopacz ta osoba, która "nie dorosła do pełnienia jakiejkolwiek funkcji".

Wassermann przyznała, że choć ujawnione fotografie faktycznie są szokujące, to nie są dla niej zaskoczeniem. – W takim nastroju była podczas całego tamtego pobytu w Rosji. Ta fotografia odzwierciedla jej zachowanie w tamtym czasie: swobodne i nieadekwatne do sytuacji – wskazała.

"Już dawno powinna przeprosić rodziny ofiar"

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości przypomniała, że Ewa Kopacz powiedziała nawet z mównicy do polskich lekarzy, że "powinni się uczyć od Rosjan, jak to się robi".

– Albo nie jest w pełni władz umysłowych, albo jest tak cyniczna – oceniła. Jej zdaniem, była premier już dawno powinna przeprosić zarówno rodziny ofiar, jak i wszystkich Polaków. – Ale przede wszystkim powinna sobie zdać sprawę z tego, że w życiu publicznym dla takich osób nie może być miejsca – dodała.

