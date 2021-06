Złe wieści dla TVN. Rekordowy spadek "Faktów"

Wirtualne Media powołując się na dane z Nielsen Audience Measurement przekazały, że w maju 2021 roku „Fakty” TVN oraz TVN24 BiS oglądało średnio 2,40 mln widzów. Taki wynik zapewnił im 21,35 proc. udziału w rynku telewizyjnym, co oznacza spadek do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Spadek widzów jest niezwykle bolesny, gdyż dotyczy aż 19,05 proc. widzów - około 565 tys. osób. Mimo że TVN jest na prowadzeniu w zestawieniu, to ten spadek jest rekordowy i największy ze wszystkich stacji.

„Fakty” mogą się poszczycić średnią oglądalnością w maju na poziomie wyniosła 2,16 mln widzów, podczas gdy TVN24 BiS - 238 tys. osób.

"Wiadomości" tuż za "Faktami"

Drugie miejsce zajęły "Wiadomości" Telewizji Publicznej. Ich oglądalność w Jedynce i TVP Info w maju bieżącego roku wyniosła 2,38 mln osób (z czego na TVP1 było to 1,88 mln, a w TVP Info 504 tys.). W porównaniu z analogicznym okresem z zeszłego roku oglądalność zmalała aż o o 18,42 proc. (co oznacza ok. 538 tys. widzów). W zeszłym miesiącu 2,38 mln osób oglądało "Wiadomości", z czego 1,88 mln oglądało na TVP1 oraz 504 tys. w TVP Info. Sam udział w rynku wyniósł natomiast 19,88 proc. (spadek z poziomu 22,74 proc.).

Na trzecim miejscu podium uplasował się popularny „Teleexpress”. Jego oglądalność w Jedynce i TVP Info w maju bieżącego roku wyniosła 2,17 mln osób, z czego 1,64 mln na TVP1 oraz 527 tys. w TVP Info. W ciągu roku "Teleexpress" zanotował spadek oglądalności o 14,65 proc. (co oznacza ok. 372 tys. widzów).

Jak informują Wirtualne Media, od podium znalazły się "Wydarzenia" Polsatu, które ogląda 1,51 mln osób. Taki wynik oznacza spadek o 14,27 proc. (250 tys. widzów). Na ostatnim miejscu znalazła się "Panorama" TVP2 i TVP Info, która zanotowała spadek o 17,92 proc. do 1,28 mln widzów.

