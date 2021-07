Warszawa zapłaci gigantyczną kwotę za wynajem biur dla urzędników

"Miejskie biuro architektury oraz urzędnicy podlegający skarbnikowi miasta przeprowadzą się do wieżowca Widok Tower w centrum Warszawy, na tyłach Rotundy. Za wynajem tej powierzchni na prawie sześć lat stołeczny samorząd zapłaci blisko 100 mln zł" – informuje stołeczna "Gazeta Wyborcza".

Inwestorem wieżowca jest Commerz Real. Samorząd wynajmie około 12 tys. m kw. biur w tym budynku. – Zajmie piętra: minus 1, część parteru oraz piętra biurowe 2-9 – informuje reprezentująca inwestora Ewa Filant.

"Musimy je opuścić"

– Przenosimy tam biuro architektury oraz miejską pracownię planistyczną z budynku przy ul. Marszałkowskiej, a także biura podlegające skarbnikowi miasta i główną kancelarię ratusza, które dziś mieszczą się na Kredytowej. Budynki, w których dziś znajdują się te biura, są przestarzałe. Straż pożarna poinformowała nas, że nie zgodzi się na ich dalsze użytkowanie. Musimy je opuścić – mówi cytowana przez "GW" Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Dlaczego tak drogo?

Przeprowadzka ma nastąpić w przyszłym roku. Umowa z Commerz Real opiewa na sto milionów złotych.

"To olbrzymia kwota. Ale biorąc pod uwagę czas wynajmu i powierzchnię, wychodzi około 26 euro za metr kw. miesięcznie. Ta kwota obejmuje też część usług takich jak sprzątanie czy naprawy. To stawka zbliżona do rynkowej w ścisłym centrum Warszawy. Według danych firmy Knight Frank czynsze w tzw. Centralnym Obszarze Biznesu mieszczą się w przedziale 20-25 euro za metr kw. miesięcznie. W najlepszych lokalizacjach i na najwyższych piętrach wieżowców dochodzą do poziomu 27-28 euro" – wskazuje gazeta.

Rzeczniczka stołecznych władz przekonuje, że to najkorzystniejsza oferta spośród kilku, które rozpatrywał Ratusz.

Czytaj też:

"Mamy tam politruków PiS-owskich". Trzaskowski atakuje TK